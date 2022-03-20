Белорусская армия еще хуже российской, в Украине ее ожидает катастрофа – Калиновский

Журналист считает, что белорусов ожидает крушение в Украине.

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Журналист Радио Свобода Валерий Калиновский, работавший в Беларуси и продолжающий отслеживать ситуацию в этой стране, поделился своим мнением по поводу возможного вторжения белорусских войск на территорию Украины.

По его мнению, даже если это и произойдет, то белорусская армия будет разбита на Украине, пишет УРА-Информ.

“Белорусская армия еще хуже российской армии. Я не верю, что они могут одержать какие-то военные победы, если бы они на это пошли. Второе – у них нет никакой мотивации, а также желания воевать. Белорусам это не нужно, есть только страх. Я думаю, что это все бессмысленно, если Путин прикажет, то это будет очень плохое решение для Беларуси и никакого успеха не будет.

Так будут еще дополнительные трудности для Украины, но для Беларуси это будет катастрофа, военная катастрофа если это случится. Не допускаю, что это случится, хотя… Однако по Волыни во Львов никто не пройдет. Об этом нет смысла говорить”, – заявил журналист в эфире канала 24.

Ранее мы сообщали, что ВСУ ожидает наступление на Волынь с территории Беларуси.