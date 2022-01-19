Каспаров рассказал, что сдерживает Путина от полномасштабного вторжения в Украину

Известным шахматистом, а также российским оппозиционером Гарри Каспаровым в одном из эфиров украинского телевидения была высказана своя точка зрения о планах президента РФ Владимира Путина и о том, что может помешать их осуществлению.

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Об этой информации сообщил 24tv.ua, передает Ura-inform.

С его слов, Глава Кремля готов к полномасштабному военному вторжению на украинские территории. Он не имеет никаких моральных обязательств или никакого уважения к подписанным ним же договорам.

По мнению Каспарова единственным сдерживающим фактором Путина от полномасштабного вторжения в Украину является цена.

«Путин может начать полномасштабную агрессию против Украины, мне кажется, его сдерживает только вопрос цены», – сказал Каспаров.

Как отметил российский оппозиционер, цена для Путина непонятна, так как Украина это не Грузия. Это большая страна, которая в случае агрессии точно готова дать отпор.



Так же Каспаров высказал мнение, что наращивание такого военного потенциала на границе и постоянное нагнетание ситуации может свидетельствовать о том, что некую операцию военного характера Путин точно имеет в виду. И все будет зависеть от того, насколько он оценит риск, связанный с реакцией Запада.



Напомним, ранее сообщалось, Пионтковский считает, что Кремль готовит, что-то серьёзное для Украины: «И это не шантаж».