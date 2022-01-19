Общество

В ОРДО жителей предупредили об изменении условий оформления паспорта РФ

В пресс-службе МВРД Российской Федерации сообщили об изменениях, касающихся оформления российских паспортов.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.  

В МВД пояснили, что с первого июля срок оформления российского паспорта будет сокращён до 5 дней.

«С 01.07.2022 года новый паспорт РФ будет оформляться в течение 5 рабочих дней, независимо от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены»,- сообщили в ведомстве.

На сегодняшний день российский паспорт оформляют за десять дней, в случае если документы подаются по месту жительства, и за тридцать дней касающихся остальных случаев.

Помимо этого, срок действия паспортов РФ, которые подлежат замене при достижении гражданами возраста двадцати и сорока пяти лет, продлевается до 90 дней. Также увеличили срок, который необходим для подачи заявления, касающегося выдачи либо замены паспорта для несовершеннолетних детей, достигших возраста 14 лет с 30 до 90 дней.

В ведомстве отмечают, что поменялся и сам бланк паспорта. Он стал более модернизированным, из него убрали «Личный код». Кроме этого, изменения коснулись и  последней страницы бланка, теперь она содержит информацию в  доступной форме для владельца паспорта.

После вступления в силу данного постановления, граждане сами могут принимать решение, нужно ли им проставлять отметки, касающиеся регистрации или расторжении брака, детей,  внутренних паспортов, которые были выданы ранее и имеющихся загранпаспортах,  группы крови и  ИНН.

Напомним, ранее сообщалось, «ДНР» препятствует выдаче своих паспортов: названы причины

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