Политика

В Минобороны рассказали о вооружении, полученном из Британии: «Укрепит наши войска»

В Украину, восемнадцатого января прибыла очередная партия технической помощи от Великобритании.

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Об этой информации сообщил «Минобороны Украины», передает Ura-inform.

Об этом было заявлено заместителем Министра обороны Украины по европейской интеграции Анатолием Петренко. С его слов, полученная Украиной партия международной технической помощи включает в себя новые лёгкие противотанковые средства.

«Безусловно, это будет способствовать укреплению наших войск, а также усилению наших оборонных возможностей»,– заявил  Петренко.

Заместителем министра обороны было подчёркнуто, что украинская сторона использует оружие только в оборонных целях. В частности, защите наших военных, критической инфраструктуры, мирных жителей от любого действия, которое может привести к эскалации.

Высокопоставленным чиновником Украины  была выражена благодарность народу и правительству Великобритании за поддержку, которая была ими оказана украинскому государству, а также выразил надежду и на дальнейшее сотрудничество.

Напомним, ранее сообщалось, Директор ЦРУ тайно посетил Украину: стало известно, о чём говорили с Зеленским.

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