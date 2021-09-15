Чем болен Путин: майор КГБ прокомментировал уход президента на самоизоляцию

У главы РФ якобы рак толстой кишки

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Президент России Владимир Путин болеет раком. Сейчас глава Кремля поддерживает здоровье при помощи терапии. Об этом в эфире программы «Все по беспределу» на Апостроф TV сообщил советский разведчик, майор КГБ, однокурсник Путина Юрий Швец, передает УРА-Информ.

«Я думаю, что он себя поддерживает при помощи интенсивной терапии, лечения. По моим наблюдениям, он действительно болен, его лечат. Видимо, очень сильное средство применяется. У него, бывает, входит течение его болезни в ремиссию, когда ему становится значительно лучше. По моим наблюдениям чисто визуальным, она наступила буквально за две недели до встречи с Байденом в Женеве. До сих пор идет эта ремиссия, как долго продлится — знает только Господь Бог», — заявил майор КГБ.

Швец предполагает, что у главы РФ якобы рак толстой кишки. Также он уверен, что при современных методах лечения Путин может прожить достаточно долго.

«У меня, допустим, есть хороший знакомый, у которого в очень запущенном состоянии было это же заболевание. Ему сделали операцию, ему уже под 80, и прошло уже лет 15, а он себя чувствует вполне нормально», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в близком окружении главы Российской Федерации Владимир Путин было выявлено случаи заражения коронавирусной инфекции нового поколения. Он должен соблюдать режим самоизоляции.