Политика

В России назвали Путина более эффективным, чем «Спутник V»

У президента сохраняются высокие титры антител

Время чтения: 35 Секунд

Вопросом ревакцинации главы Кремля Владимира Путина в данный момент занимаются специалисты. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

«Были рекомендации нашего Минздрава ревакцинироваться. Есть альтернативная версия американских специалистов. Все эти точки зрения учитывают специалисты, которые обеспечивают эпидемиологическую безопасность главы государства», — отметил Песков.

У президента Российской Федерации, как отметил Песков, сохраняются высокие титры антител. Помимо этого, пресс-секретарь президента сравнил его работу с работой российской вакцины от пневмонии нового поколения.

«Путин и „Спутник V“ работают в обычном режиме. Эффективность спутника доказана, она весьма высокая. Президента — еще выше», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в близком окружении главы Российской Федерации Владимир Путин было выявлено случаи заражения коронавирусной инфекции нового поколения. Он должен соблюдать режим самоизоляции.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

Кабмин ликвидировал ГАСИ

Следующим шагом реформы станет ужесточение наказания за нарушение строительных норм и законодательства в этой сфере

Разумков заявил, что закон об олигархах могут принять до получения отзыва Венецианской комиссии

Разумков заявил, что очень уважительно относится к Венецианской комиссии

Чем болен Путин: майор КГБ прокомментировал уход президента на самоизоляцию

У главы РФ якобы рак толстой кишки

«Пошлите этого персонажа подальше»: Аваков отреагировал на заявление Арестовича

Советник главы ОП дискредитирует президента своими заявлениями

Достаточно маленькой искры и протесты неизбежны: Рябошапка о судебной реформе

Своим мнением о возможных протестах из-за судебной реформы поделился экс-генпрокурор Руслан Рябошапка в одном из эфиров украинского телеканала.

Собрание Генасамблеии ООН: Кулеба рассказал о приоритетах Украины

Кулеба провел телефонный разговор с председателем сессии Генассамблеи

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap