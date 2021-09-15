В России назвали Путина более эффективным, чем «Спутник V»

У президента сохраняются высокие титры антител

Время чтения: 35 Секунд

Вопросом ревакцинации главы Кремля Владимира Путина в данный момент занимаются специалисты. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

«Были рекомендации нашего Минздрава ревакцинироваться. Есть альтернативная версия американских специалистов. Все эти точки зрения учитывают специалисты, которые обеспечивают эпидемиологическую безопасность главы государства», — отметил Песков.

У президента Российской Федерации, как отметил Песков, сохраняются высокие титры антител. Помимо этого, пресс-секретарь президента сравнил его работу с работой российской вакцины от пневмонии нового поколения.

«Путин и „Спутник V“ работают в обычном режиме. Эффективность спутника доказана, она весьма высокая. Президента — еще выше», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в близком окружении главы Российской Федерации Владимир Путин было выявлено случаи заражения коронавирусной инфекции нового поколения. Он должен соблюдать режим самоизоляции.