Зеркальные меры: Украина высылает из страны консула генерального консульства РФ

Решение МИД России грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года

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Министерство иностранных дел Украины объявило консула генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательной особой для пребывания в Украине. Российский дипломат должен покинуть территорию украинского государства до конца дня 30 апреля. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу МИД.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с объявлением 26 апреля МИД Российской Федерации сотрудника посольства Украины в Москве персоной non grata. Рассматриваем такой шаг как продолжение развернутой в РФ антиукраинской кампании и очередное проявление недружественных действий против сотрудников дипломатических учреждений Украины», — сказано в сообщении.

Также стоит отметить, что в МИД полностью исключают обвинения украинской стороны о том, что объявленный «persona non grata» дипломат занимался деятельностью, которая несовместима с дипломатическим статусом.

«Сотрудник посольства Украины в Москве не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций», — добавили в МИД Украины.

Ранее сообщалось, что в Кремле поддерживают инициативу шестого президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи с главой России Владимиром Путиным. Однако, такой диалог глав государств должен затрагивать исключительно вопросы двусторонних отношений.