Путин готов говорить с Зеленским, но не про Донбасс: в Кремле сделали заявление

Президентом РФ было четко изложено его намерения касательно разговора с президентом Зеленским

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В Кремле поддерживают инициативу шестого президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи с главой России Владимиром Путиным. Однако, такой диалог глав государств должен затрагивать исключительно вопросы двусторонних отношений. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского президента для «Интерфакс».

«Желание разговаривать всегда можно только приветствовать», — отметил Песков.



Также Песков подчеркнул, что президентом РФ было четко изложено его намерения касательно разговора с президентом Зеленским.



«Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования на юго-востоке Украины», — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что форматы ведения переговоров с Российской Федерацией следует изменить. Также глава украинского государства предложил, чтоб к встречи в нормандском формате присоединились США, Великобритания и Канада.