К Черному морю направляется патрульный катер США: названы причины

Hamilton следует в северном направлении для прохода в Черное море

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Правительство США направило к Черному морю патрульный катер береговой охраны Hamilton. Об этом в Твиттере сообщает пресс служба Шестого флота США, передает УРА-Информ.

«Патрульный катер Береговой охраны США Hamilton следует в северном направлении для прохода в Черное море после работы с эсминцем ВМС США USS Roosevelt в Эгейском море », — отметили в пресс-службе.

Также в Шестом флоте добавили, что американский катер Hamilton сотрудничать с союзниками Соединенных Штатов Америки в НАТО, а также с партнерами в регионе Черного моря.

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