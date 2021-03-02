Политика

Марченко откровенно рассказала, что думает о Зеленском

Жена Медведчука об отношениях с главой государства

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Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко поделилась своим мнением по поводу отношения к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Напомним, что совсем недавно глава государства подписал санкции против нее и ее мужа, который является кумом президента РФ Владимира Путина.

Оксана Марченко узнала о санкциях, которые ввели против нее и мужа, из новостей. При этом она не ожидала таких действий от Владимира Зеленского, пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

«Какая у меня была реакция на такую новость? Зеленский упал в моих глазах ниже плинтуса», — заявила Марченко.

Также она отметила, что у нее никогда не было дружественных отношений с Владимиром Зеленским, хотя они и много общались, когда еще работали в шоу-бизнесе.

«Мы не дружили, но часто общались в творческой среде. Если я бы я увидела его сейчас, то сказала бы ему, что мне жаль украинцев, которые за него проголосовали», — заявила Марченко.

Ранее мы сообщали, что Квартал 95 еще в 2014 прогнозировал, что Марченко пойдет в политику.

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