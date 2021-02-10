Санкции по типу «акта Магнитского»: ЕС угрожает РФ из-за Украины

Применение санкций в ответ на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины Россией является последовательным и непоколебимым

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Европейский Союз готов пойти на усиленные санкций в отношении Российской Федерации из-за ситуации в Украине. Об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, передает УРА-Информ.

“Мы ввели новый режим санкций, который позволяет Совету вводить замораживание активов и запреты на поездки лиц, которые, по его мнению, совершили серьезные нарушения прав человека. Если государства-члены этого потребуют, мы готовы использовать режим глобальных санкций ЕС в отношении России”, — сказано в заявлении.

Стоит отметить, что в Европейском Союзе готовы применить санкции против России из-за подрыва суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также он добавил, что режим прекращения огня на временно оккупированных территориях Донбасса является огромным прорывом, хоть и присутствуют определенные нюансы.

“В то время, как Украину следует похвалить за ее конструктивный подход и усилия президента Зеленского, Россия должна ответить взаимностью. ЕС ожидает, что Россия будет использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает. В Европе 21-го века нет места применению силы для изменения границ суверенной страны”, — — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что президент польского государства Анджей Дуда призвал Европейский Союз ужесточить санкции касательно Российской Федерации из-за ареста оппозиционера Алексея Навального и действий силовиков во время митинга, который проходил 23 января.