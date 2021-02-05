Политика

Санкции против Медведчука: у сайтов 112 Украина, NewsOne и ZIK отобрали домены .ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против нардепа от ОПЗЖ и соратника Виктора Медведчука

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У сайтов народного депутата Тараса Козака и Виктора Медведчука, которые попали под санкции, отобрали домены .ua. К ним относиться 112 Украина, NewsOne и ZIK. Об этом пишет УРА-Информ.

Стало известно, что старые домены у сайтов были изъяты. Они были «розделеговани». Это значит, что владельцы доменов, сайты телеканалов, полностью потеряли возможность их администрировать.

Однако, сайты телеканалов пророссийского украинского политика продолжают работать на резервные адреса, куда работает перенаправления с заблокированных адресов.

Стоит напомнить, что второго февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против нардепа от ОПЗЖ и соратника Виктора Медведчука Тараса Козакаю. Соответственно, под санкции попали и каналы: «112-Украина», NewsOne, ZIK — «Новый формат», «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «112-ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор «,» Партнер ТВ «и» Лидер ТВ «, «Новые коммуникации».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский намерен пойти на значительные шаги, чтобы снизить поддержку пророссийских сил в Украине. В Офисе президента уже работают над тем, чтобы закрыть пророссийскую партию «Оппозиционная платформа За Жизнь».

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