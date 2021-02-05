Схема у них отработана годами — жители ОРДО жалуются на перевозчиков-мошенников

Нужно остерегаться мошенников, которые перевозят людей в РФ

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В ОРДО продолжают орудовать перевозчики-мошенники. Они обещают местным жителям комфортную поездку в Российскую Федерацию, но в итоге все идет по совсем другому плану.

Местные жители призывают людей не доверять ярким обещаниям перевозчиков. Он обещает провезти людей без каких-либо документов и справок, однако в итоге все заканчивается большими проблемами, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Распространенная схема: перевозчик взял сумму за поездку, а потом на полпути заявляет, мол машина сломалась. И людям ничего не остается как искать иной вид транспорта. Хот, учитывая периодичность, делается это специально. Такая схема у них отработана годами. Чаще всего они это делают с тем, кто начинает их подозревать или же начнет очень возмущаться», — пишет местный житель.

В тоже время если люди начинают жаловать на следующий раз менеджеры таких компаний начинают просто угрожать клиентам. При этом это повторяется каждый раз.

«Нередко крадут личные вещи пассажиров, имитирую суматоху. Уже сама проходила подобное!» — пишет клиентка такой «компании».

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