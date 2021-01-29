Политика

Впервые в истории послом в США станет женщина: у Зеленского готовят приказ о назначении

По этому поводу 29 января состоялся онлайн-марафон о женщинах во власти: «Женщины в политике — новая нормальность»

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В ближайшие дни президент Украины должен подписать указ о назначении нового посла Украины в США. Ним может стать Оксана Маркарова. Об этом сообщила советник директора Дипломатической академии имени Геннадия Удовенко при МИД Екатерина Смаглий, передает УРА-Информ.

В Сети уже давно начали обсуждать новое назначение. К примеру, заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что предварительное согласие на назначение бывшего министра финансов украинского государства Оксаны Маркаровой от США уже было получено. В свою очередь, заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква добавил, что указ о назначении женщины на пост посла в США будет подписан уже в течение следующих нескольких дней.

«Будем надеяться, что Оксана Маркарова сможет реализовать много новых проектов, новых инициатив и фактически откроет новое дыхание нашей дипломатии, которое возможно поспособствует тому, чтобы об Украине сегодня в Вашингтоне говорили не только в контексте первого импичмента Трампа, войны или неудачных реформ, а как раз в контексте позитивных, ярких изменений «, — подчеркнула Екатерина Смаглий.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на заявление российской пропагандистки Маргариты Симоньян о необходимости «присоединить» временно оккупированные территории Донбасса к Российской Федерации.

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