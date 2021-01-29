Спорт

Украинки без медалей: на ЧЕ по биатлону состоялась спринтерская гонка

Вита Семеренко показала 10 результат

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В Польском Душники-Здруй состоялась спринтерская гонка в рамках чемпионата Европ по биатлону. Украинские спортсменки не сумели завоевать медали.

Лучший результат среди представительниц Украины показала Вита Семеренко. С одним промахом и неплохим ходом на лыжне она в итоговом протоколе оказалась на десятом месте. Ирина Петренко чисто прошла два огневых рубежа, но на дистанции была не так хорошо. В итоге у нее 14 результат, пишет УРА-Информ.

Анастасия Меркушина, которая два дня назад завоевала серебро в индивидуальной гонке, сегодня была только 22 с одним промахом. Екатерина Бех также с одним промахом показала 29 результат. Анна Кривонос стала в итоге 66, а Надежда Белкина – 67.

Победу в гонке и золото завоевала представительница Латвии Байба Бендика, которая несмотря на один промах была быстрейшей на лыжне. Каролин Эрдаль из Норвегии завоевала серебро. Тройку замкнула представительница России Анастасия Шевченко.

Завтра девушки выступят в гонке преследования. Сегодня в Польше также состоится мужской спринт.

Ранее мы сообщали, что украинец будет драться в UFC, он подписал контракт с организацией.

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