Вопрос о «присоединении» Донбасса к РФ не стоит, — Песков

У правительства РФ ни прямо, ни косвенно, не стоит вопрос на повестке дня о присоединении территорий ОРДЛО к России

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Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на заявление российской пропагандистки Маргариты Симоньян о необходимости «присоединить» временно оккупированные территории Донбасса к Российской Федерации. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Gazeta.ru

«Маргарита Симоньян является медиа-менеджером и журналистом. Она не может быть выразителем официальной позиции РФ. Такого вопроса на повестке дня не стоит. Вы знаете, что Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий содействию Украину по регулированию ее внутриукраинского кризиса. Россия занимает последовательную ответственную позицию по защите интересов русскоязычного населения на Донбассе и продолжит защищать русских» — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также Дмитрий Песков добавил, что пока что у правительства РФ ни прямо, ни косвенно, не стоит вопрос на повестке дня о присоединении территорий ОРДЛО к России.

Ранее сообщалось, что жители Российской Федерации поделились своим мнением по поводу того, присоединит ли Москва так называемые «ЛНР» и «ДНР». Большинство участников дискуссии предполагает, что это не случится.