Сытник заявил о давлении на судей Антикоррупционного суда Украины

Сытник считает, что на данный момент все еще остается серьезный риск, что Конституционный Суд Украины признает неконституционным закон «О Высшем антикоррупционном суде»

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Высший совет правосудия наказывает таких судей Высшего антикоррупционного суда Украины, которые принимают решения по делам, расследуемым Национальным антикоррупционным бюро Украины. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время конференции, передает УРА-Информ.

«В прошлом году произошли важные позитивные изменения. Заработал Антикоррупционный суд. К сожалению, мы видим, что тех судей, которые принимают решения, сразу тянут наверх и начинаются наказания. Это фактор риска. Пока что мы видим, что судьи с этим справляются, но увидим, как будет в дальнейшем. Потому что реформирование ВСП — это одно из требований МВФ», — отметил он.

Сытник считает, что на данный момент все еще остается серьезный риск, что Конституционный Суд Украины признает неконституционным закон «О Высшем антикоррупционном суде». Стоит напомнить, что сейчас он находится на рассмотрении КС.

Ранее сообщалось, что Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Парламентской ассамблее Совета Европы относительно подтверждения полномочий Российской Федерации.