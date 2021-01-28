Политика

«Ассамблея давно сломалась, новую не принесли», — Кулеба о решении ПАСЕ

28 января ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Парламентской ассамблее Совета Европы относительно подтверждения полномочий Российской Федерации. Об этом Кулеба написал в Twitter, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что украинский министр явно не доволен таким решением.

«Эта ПАСЕ давно сломалась. Новую так и не принесли», — написал глава МИД.

Стоит напомнить, что сегодня, 28 января, ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ. При этом, в Ассамблее отклонили предложение Украины об отстранении представителей РФ. Предложение Украины поддержали лишь 37 представителей ПАСЕ, против — 115.

Ранее сообщалось, что украинские патриоты зря надеются на то, что новый президент США Джо Байден полностью оправдает их надежды.

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