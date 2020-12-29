Политика Экономика

Строительство «Северного потока-2» завершилось в ФРГ

Наталия

Сооружение российского газопровода было приостановлено еще в прошлом году под угрозой американских санкций

Время чтения: 29 Секунд

Компания Nord Stream 2 завершила укладку российского газопровода «Северный поток-2» в территориальной экономической зоне ФРГ. Об этом сообщили РБК в компании, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что трубоукладочные работы по постройке российского газопровода велись на отрезке 2,6 км в водах Германии на глубине менее 30 м.

«Мы завершили данные строительные работы», – сказали в Nord Stream 2.

Стоит отметить, что сооружение российского газопровода было приостановлено еще в прошлом году под угрозой американских санкций.

Ранее сообщалось, что трубоукладчик Российской Федерации вновь начал работы по достройке газопровода «Северный поток-2». Работы возобновились 11 декабря в территориальных водах ФРГ. 

Про автора:

Наталия

natasha.dudka8@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Наталия

Большая стройка: в Минэкономике отчитались о программе

Программа «Большое строительство» имеет фундаментальное влияние на экономику

Наталия

Выплаты ФОПам: заявки подали 430 тыс. украинцев

Подавать заявления на получение карантинной помощи можно через украинский портал «Дія» или же через мобильное приложение

Наталия

Украинского депутата задержали по подозрении в заказе убийства 2 человек: ему грозит 15 лет заключения

Во время встречи депутат, по данным полиции, пообещал заплатить $6000 за убийство своего односельчанина, передал фото жертв и $300 залога

Наталия

Неслыханная щедрость: жителям Ялты увеличат время подачи воды на новогодние праздники

В связи с предстоящими новогодними праздниками подача воды будет осуществляться с 6 часов утра 31 декабря до 22 часов 1 января 2021 года

Наталия

В РФ грозятся кинуть Навального за решетку: что известно

В 2017 году суд в Кирове приговорил Навального к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в четыре года в деле о возможном нанесении ущерба государственному предприятию «Кировлес»

Наталия

Бюджет США: Палата представителей преодолела вето Трампа

Оборонный бюджет США на 2021 год предполагает выделение Украине $250 млн военной помощи

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap