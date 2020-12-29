Строительство «Северного потока-2» завершилось в ФРГ

Сооружение российского газопровода было приостановлено еще в прошлом году под угрозой американских санкций

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Компания Nord Stream 2 завершила укладку российского газопровода «Северный поток-2» в территориальной экономической зоне ФРГ. Об этом сообщили РБК в компании, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что трубоукладочные работы по постройке российского газопровода велись на отрезке 2,6 км в водах Германии на глубине менее 30 м.

«Мы завершили данные строительные работы», – сказали в Nord Stream 2.

Стоит отметить, что сооружение российского газопровода было приостановлено еще в прошлом году под угрозой американских санкций.

Ранее сообщалось, что трубоукладчик Российской Федерации вновь начал работы по достройке газопровода «Северный поток-2». Работы возобновились 11 декабря в территориальных водах ФРГ.