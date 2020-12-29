Общество

В России пообещали полностью обеспечить Севастополь водой

Наталия

Снабжению города водой во многом способствовала переброска воды из Кадыковского карьера и реки Бельбек

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Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин заявил, что Севастополь в скором будущем будет полностью обеспечен водоснабжением. Стоит отметить, что сейчас дефицит воді наблюдается по всей территории оккупированного Россией полуострова. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на соцсеть Хуснуллини.

Стоит отметить, что он считает, что снабжению города водным ресурсом во многом способствовала переброска воды из Кадыковского карьера и реки Бельбек.

«Благодарю губернатора (российского главу Севастополя Михаила Развожаева – КР) за хорошую работу, за оперативное и правильное решение по поставке воды из Кадыковского карьера и реки Бельбека. Работы идут по плану, найдены дополнительные источники, так что мы надеемся, что в скором времени Севастополь водой будет полностью обеспечен», – написал Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что водохранилища, которые находятся в оккупированном Российской Федерацией украинском Крыму в следующем году не наполнятся водой, даже если зимой и весной будут сильные осадки.

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Наталия

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