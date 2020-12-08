ВР определилась с датой голосования за бюджет на 2021

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Верховная рада Украины планирует голосовать за проект государственного бюджета на 2021 год во втором чтении. Это произойдет на следующей пленарной неделе, которая стартует 15 декабря.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, заместитель главы фракции «Голос» Ярослав Железняк на своем Telegram-канале, передает УРА-Информ.

Политик отметил, что парламент намерен принять проект бюджета-2021 (№4000) уже 15 декабря в целом. Также ВР планирует проголосовать за законопроект о продлении особого статуса Донецкой и Луганской областей (№4467).

В этот же день в Верховной Раде Украины запланировали рассмотреть законопроект о возвращении полномочий НАПК.

Как стало известно ранее, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины подготовили подозрение заместителю руководителя ОП Олегу Татарову, однако генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отстранила от дела четырех прокуроров, которые вели это дело.