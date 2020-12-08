Политика

Где посадки: Венедиктову вызвали в Раду для отчета

Наталия
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Антикоррупционный комитет Верховной Рады Украины вызвал на заседание представителей Офиса Генерального прокурора украинского государства с целью узнать о состоянии важных и резонансных дел, к которым относится и «Роттердам+». Расследование деятельности главы НАБУ Артема Сытника в списке не называлось. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает УРА-Информ.

Генпрокурор сделала это после того, как в Верховной Раде Украины ожидали заслушать на комитете информацию о производстве относительно дела Сытника.

«Накануне Международного дня борьбы с коррупцией неожиданно для Офиса ГП, мы получили приглашение на заседание антикоррупционного комитета ВР Украины с целью проинформировать о состоянии важных и резонансных дел. Знаю, что прокуроры готовятся и обязательно ответят на все вопросы депутатов. Хочу поблагодарить членов комитета за проявленную последовательную позицию. Одно из дел — громкое дело Роттердам+. Расследовалось более трех лет — чиновники, бизнесмены и депутаты заплатили высокую цену просто за факт расследования этого дела. Общество ожидает результат. Парламент имеет право знать и соответственно реагировать на результаты важных для общества дел», — заявила Венедиктова. 

Также народный избранник от партии «Слуга народа» Максим Бужанский сообщил, что комитет по вопросам антикоррупционной политики Украины запланировал пригласить представителей Офиса Генерального прокурора украинского государства для того, чтобы заслушать информацию о состоянии досудебного расследования в уголовном производстве в отношении руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. 

Стоит отметить, что в декабре 2019 года Артема Сытника внесли в Единый реестр лиц, которые совершили коррупционные или связанные с коррупцией правовые нарушения.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины подготовили подозрение заместителю руководителя ОП Олегу Татарову, однако генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отстранила от дела четырех прокуроров, которые вели это дело.

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Наталия

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