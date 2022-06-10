Россия готовиться сорвать поставки оружия по ленд-лизу

Под наибольшей угрозой может оказаться железнодорожная инфраструктура

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Российская Федерация стягивает к границе с Украиной в РБ ракетные комплексы «Искандер», а также самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» для того, чтобы сорвать поставки в Украину тяжелого вооружения по программе ленд-лиза. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, передает УРА-Информ.

«Действительно есть тактическая авиация России на аэродроме в Беларуси. Но это не наступательная группировка, это ударная группировка. Потому что, когда сюда пойдут первые партии с техникой и вооружением — поставки будут большие и их будут завозить именно через западную границу Украины. Думаю, что Россия, скорее всего, готовится максимально сорвать наши поставки», – отметил Жданов.

Также эксперт выразил мнение, что под наибольшей угрозой обстрелов может оказаться железнодорожная инфраструктура.

«Противодействовать этому можно, если с первыми поставками придут, например, зенитные ракетные комплексы Patriot, которые смогут закрыть часть неба или создать „проблемы“ для оккупантов. А системы HIMARS в 50 км от границы смогут достать до „Искандеров“», – добавил эксперт.

Жданов также считает, что украинские военные имеют право ударить по территории Беларуси.

«Она предоставляет свою территорию, свою инфраструктуру, обеспечивает действия российских войск на своей территории. Поэтому можно считать, что они полноценные участники войны на стороне РФ», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях назначен новый «руководитель правительства ДНР россиянин Виталий Хоценко. Известно, что его назначение состоялась одновременно с визитом в «ДНР» первого заместителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.