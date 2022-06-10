«Он очень сильно кричал»: Путин «отругал» российских генералов

Российские войска отошли с Запорожского направления, от Донецка до Попасной

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Глава Кремля Владимир Путин совершенно недоволен положением дел на фронте в Украине, в связи с чем устроил взбучку российским генералам. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире «Фейгин Live», передает УРА-Информ.

«Нам из Москвы добрые люди рассказывают, что было совещание у Путина, позавчера. И он очень сильно кричал на генералов, чем-то он был очень сильно недоволен, очень. Что-то они не сделали из того, что обещали. Я боюсь загадывать, но некоторые признаки происходящего меня обнадеживают», – отметил представить ОПУ.

Арестович также подчеркнул, что войска россии отошли с Запорожского направления. Они также движутся от Донецка до Попасной, чтобы сосредоточить силы на Попасной в Луганской области.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация стягивает к границе с Украиной в РБ ракетные комплексы «Искандер», а также самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» для того, чтобы сорвать поставки в Украину тяжелого вооружения по программе ленд-лиза.