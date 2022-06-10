Общество

«Он очень сильно кричал»: Путин «отругал» российских генералов

Российские войска отошли с Запорожского направления, от Донецка до Попасной

Время чтения: 44 Секунд

Глава Кремля Владимир Путин совершенно недоволен положением дел на фронте в Украине, в связи с чем устроил взбучку российским генералам. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире «Фейгин Live», передает УРА-Информ.

«Нам из Москвы добрые люди рассказывают, что было совещание у Путина, позавчера. И он очень сильно кричал на генералов, чем-то он был очень сильно недоволен, очень. Что-то они не сделали из того, что обещали. Я боюсь загадывать, но некоторые признаки происходящего меня обнадеживают», – отметил представить ОПУ.

Арестович также подчеркнул, что войска россии отошли с Запорожского направления. Они также движутся от Донецка до Попасной, чтобы сосредоточить силы на Попасной в Луганской области.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация стягивает к границе с Украиной в РБ ракетные комплексы «Искандер», а также самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» для того, чтобы сорвать поставки в Украину тяжелого вооружения по программе ленд-лиза. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Украинцам не стоит терять бдительность: в Черном море нацелено 40 крылатых ракет

Россия может усилить ракетные атаки на Украину

Переселенец из Донецка рассказал, почему жители Донбасса начали войну

В местных СМИ коллаборанты радостно обсуждают смертный приговор пленным

Мэр Северодонецка предостерег украинцев: что он сказал

В случае сдачи противнику, Северодонецк освободить будет очень тяжело

«Людей не хватает»: Гиркин призвал к “мужеству” в ОРДЛО

Он призвал «к мужеству» «патриотов ДНР», которые были мобилизованы в «армию республики», подготовив их к «самому худшему»

В Госдуме рассказали, кому из украинских военных «грозит смертная казнь»

Смертная казнь грозит не только иностранным добровольцев ВСУ, но и якобы пленным бойцам ВСУ

Россия готовиться сорвать поставки оружия по ленд-лизу

Под наибольшей угрозой может оказаться железнодорожная инфраструктура