Военные РФ отключили украинскую мобильную связь: названы регионы

Российские войска вновь глушат мобильную связь

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Захваченный российскими оккупационными войсками город Бердянск, что в Запорожской области остался без мобильной связи, а также полностью и весь юг Украины. Об этом сообщает Бердянский горсовет, передает УРА-Информ.

«Город все еще без связи. Ее нет на всем юге Украины. Украинские мобильные операторы заявляют, что они не отключали связь и не видят технических причин для ее сбоя», – отметило местное правительство.

Российские войска, как предположили в горсовете, вновь глушат мобильную связь.

«Операторы также заявили, что не намерены уходить с временно оккупированной территории Украины», – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что захват военными россии Лимана Донецкой области исходит из плана окружения Северодонецка. Также оккупанты планируют закрыть котел вокруг ВСУ в Луганской области.