«Пошли они со своей армией»: у армии РФ очередная паника после гибели подразделения «вагнеровцев» в Украине

Военные РФ после ликвидации элитных наемников вообще боятся воевать, именно об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков
Подразделения вооруженных сил Украины на Донбассе, где сейчас ведутся ожесточенные бои, уничтожили большое подразделение «вагнеровцев». Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УРА-Информ.
«Туда, где рубеж надо взять, туда ЧВК-шников вон сколько загнали… А толку их*я нет от этих ЧВК-шников! Там они, все полегли, эти ЧВК-шники. Это, бл*, спецназ, нах*й! Подготовленный, еб*ный в рот! Они все пали. Ну не все, там остатки какие-то беспонтовые остались. Я, х*й его знает, я больше вообще выходов не вижу из этой ситуации. Пошли они нах*й со своей армией», – сказано в опубликованном сотрудниками СБУ телефонный разговор оккупанта.
Ранее сообщалось, что захваченный российскими оккупационными войсками город Бердянск, что в Запорожской области остался без мобильной связи, а также полностью и весь юг Украины.
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