Общество

«Пошли они со своей армией»: у армии РФ очередная паника после гибели подразделения «вагнеровцев» в Украине

Военные РФ после ликвидации элитных наемников вообще боятся воевать, именно об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков

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Подразделения вооруженных сил Украины на Донбассе, где сейчас ведутся ожесточенные бои, уничтожили большое подразделение «вагнеровцев». Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УРА-Информ.

«Туда, где рубеж надо взять, туда ЧВК-шников вон сколько загнали… А толку их*я нет от этих ЧВК-шников! Там они, все полегли, эти ЧВК-шники. Это, бл*, спецназ, нах*й! Подготовленный, еб*ный в рот! Они все пали. Ну не все, там остатки какие-то беспонтовые остались. Я, х*й его знает, я больше вообще выходов не вижу из этой ситуации. Пошли они нах*й со своей армией», – сказано в опубликованном сотрудниками СБУ телефонный разговор оккупанта.

Ранее сообщалось, что захваченный российскими оккупационными войсками город Бердянск, что в Запорожской области остался без мобильной связи, а также полностью и весь юг Украины. 

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