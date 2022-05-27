Общество

В МВД раскрыли новую стратегию ВСУ

Украинским бойцам нужно подождать, пока поступит тяжелое вооружение, подготовить тылы

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Вооруженные силы Украины отходят в некоторых направлениях фронта. Это является новой тактикой. Об этом заявил советник главы Министерства внутренних дел Ростислав Смирнов, передает УРА-Информ.

«Если мы будем отходить от каких-нибудь населенных пунктов, то это стратегически будет правильно. Ведь наша стратегия сейчас не на „освоение“ территорий, а в том, чтобы нанести наибольший вред противнику», – отметил Смирнов.

Украине необходимо подождать, когда поступит тяжелое наступательное вооружение от западных партнеров.

«Потому что будет этот „перелом“ — мы накопим достаточно военной мощности. Ведь сейчас есть проблемы с наступательным оружием дальнего действия. Мы можем, условно говоря, „отступить“ от некоторых населенных пунктов, но это не значит, что мы их оставили. А когда мы накопим мощь и перейдем к контрнаступлению, мы освободим сразу все территории одним махом», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что украинский истребитель над оккупированным россией Херсоном сбил вражеский Су-35.

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