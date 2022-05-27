Общество

«Верните ребят домой!»: мобилизованные мужчины оказались заложниками «властей» «ДНР»

Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области обратились к местным «властям» с требованием «вернуть ребят домой»

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Жители временно оккупированных территорий Донецкой области обратились к местным «властям» с требованием «вернуть ребят домой». Речь в требовании идет о принудительно мобилизованных мужчинах на территории ОРДЛО. Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.

«Верните ребят домой! Сколько можно! Мой отец не призывного возраста, был призван 26 февраля, часть 8 818,105 полк. Его без медицинского обследования и обучения, как и других ребят, отправили на боевые в Мариуполь», – отметила дончанка.

Ротации у подразделения, как уточнили жительница ОРДЛО, не было. 21 мая его насильно отправили под Луганск.

«Сколько это будет продолжаться? У них нет обмундирования, спят они на земле, не купались больше 3 месяцев, питание ужасное. Ребята-студенты должны учиться, а не быть пушечным мясом. Почему к пленным солдатам Украины отношение лучше, чем к своим „защитникам“ „республики“?» – добавила дончанка.

Ранее сообщалось, что войну в Украине можно было бы закончить всего за несколько недель. 

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