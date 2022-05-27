ВСУ сбили над Херсоном российский истребитель

Украинский истребитель над Херсоном сбил российский Су-35

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Украинский истребитель над оккупированным россией Херсоном сбил вражеский Су-35. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВС Украины, передает УРА-Информ.

«Сегодня, 27 мая, около 14.00 истребитель МиГ-29 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в небе Херсона сбил российский истребитель Су-35, который охотился за самолетами украинской штурмовой авиации», – отметили в командовании.

Ранее сообщалось, что жители временно оккупированных территорий Донецкой области обратились к местным «властям» с требованием «вернуть ребят домой». Речь в требовании идет о принудительно мобилизованных мужчинах на территории ОРДЛО.