Общество

ВСУ сбили над Херсоном российский истребитель

Украинский истребитель над Херсоном сбил российский Су-35

Время чтения: 25 Секунд

Украинский истребитель над оккупированным россией Херсоном сбил вражеский Су-35. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВС Украины, передает УРА-Информ.

«Сегодня, 27 мая, около 14.00 истребитель МиГ-29 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в небе Херсона сбил российский истребитель Су-35, который охотился за самолетами украинской штурмовой авиации», – отметили в командовании.

Ранее сообщалось, что жители временно оккупированных территорий Донецкой области обратились к местным «властям» с требованием «вернуть ребят домой». Речь в требовании идет о принудительно мобилизованных мужчинах на территории ОРДЛО. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В МВД раскрыли новую стратегию ВСУ

Украинским бойцам нужно подождать, пока поступит тяжелое вооружение, подготовить тылы

«Верните ребят домой!»: мобилизованные мужчины оказались заложниками «властей» «ДНР»

Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области обратились к местным «властям» с требованием «вернуть ребят домой»

Зеленский рассказал, как можно закончить войну за несколько недель

Запад должен решительнее поддерживать Украину

Гиркин считает опасной для России войну «на истощение» в Украине

В вопросе войны кадры решают все

«Кто мы такие?»: жители ОРДЛО жалуются на фильтрацию

Фильтрации граждан подвергают на всех направлениях выезда

Бои ВСУ с РФ достигли максимальной интенсивности вдоль всей линии соприкосновения

Враг штурмует позиции наших войск