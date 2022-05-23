В США отреагировали на заявлении РФ по поводу уничтожения западного оружия в Украине

Этот процесс уже не остановить.

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Попытки России прервать поставки оружия Украине не окажут существенного влияния на процесс военной помощи США. Об этом заявил на пресс-конференции советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он напомнил, что президент Джо Байден открыто заявил, что «если Соединенные Штаты не будут сотрудничать со своими союзниками для противодействия российской агрессии, завтра им придется заплатить высокую цену», пишет УРА-Информ.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявления Минобороны России о том, что российские войска уничтожили крупную партию западного оружия, Джейк Салливан заявил, что не владеет информацией по этому поводу и не консультировался по этому поводу с Украиной.

По его мнению, стабильная цепочка поставок оружия создавалась разными способами. «Таким образом, даже если возникнут обстоятельства, при которых россияне могут атаковать какую-либо сторону в Украине, это не приведет к стратегически принципиальному срыву нашей военной помощи», — заявил представитель администрации США.

По словам советника, Байден убежден, что США выдадут Украине 40 миллиардов долларов в рамках военной помощи это «инвестиции в борьбу украинского народа за свою страну и в поддержку наших союзников, которые живут в тени российской агрессии». «Эти средства стоят вложений с точки зрения их долгосрочного вклада в мир, безопасность и стабильность», — добавил он.

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