В Министерстве обороны опубликовали новое заявление по поводу эвакуации из Азовстали

Там сообщили, что не нужно слушать заявления пропагандистов.

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Российская сторона продолжает заявлять о том, чтобы запретить эвакуированным из Азовстали участвовать в обмене на российских военных. Эту ситуацию прокомментировали в украинском Министерстве обороны.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что из России сейчас могут говорить очень разное, но ну нужно это слушать. Весь процесс обмена очень тяжелый и требует больших усилий. На данный момент больших подробностей не будет озвучено, пишет УРА-Информ.

“В течение этой операции спасения и в ходе переговоров оттуда слышим разные заявления разных людей из разных сил. Поэтому мы должны их воспринимать как политические заявления, направленные на пропагандистский эффект и пропагандистскую цель для внутреннего российского потребления”, – отметила Анна Маляр.

Она добавила, что любая информация, которую объявят публично в Украине, может навредить и самому процессу, и украинским защитникам.

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