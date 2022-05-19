Общество

В Министерстве обороны опубликовали новое заявление по поводу эвакуации из Азовстали

Там сообщили, что не нужно слушать заявления пропагандистов.

Время чтения: 40 Секунд

Российская сторона продолжает заявлять о том, чтобы запретить эвакуированным из Азовстали участвовать в обмене на российских военных. Эту ситуацию прокомментировали в украинском Министерстве обороны.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что из России сейчас могут говорить очень разное, но ну нужно это слушать. Весь процесс обмена очень тяжелый и требует больших усилий. На данный момент больших подробностей не будет озвучено, пишет УРА-Информ.

“В течение этой операции спасения и в ходе переговоров оттуда слышим разные заявления разных людей из разных сил. Поэтому мы должны их воспринимать как политические заявления, направленные на пропагандистский эффект и пропагандистскую цель для внутреннего российского потребления”, – отметила Анна Маляр.

Она добавила, что любая информация, которую объявят публично в Украине, может навредить и самому процессу, и украинским защитникам.

Ранее мы сообщали, что “Власти” “ДНР” отправляют на войну даже детей.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В Україні загинув ще один російський полковник: він протримався лише місяць

Чергові втрати серед високопоставлених росіян.

Страны G7 готовят мощный пакет помощи Украине: ВСУ рассказали о радостной новости

Государства неофициального клуба «Большой семерки» намерены снова помочь Киеву соответствующим образом. На сей раз речь идет уже не о миллионах, а о миллиардах евро, которые должны несколько изменить ход событий в Украине.

«Подтягивают ресурсы и готовят дальнейшее наступление»: Россия изменила методы войны против Украины

Кремль до сих пор не оставил свою цель касаемо уничтожения Украины

Порошенко, Ющенко и Кучма обратились к мировому сообществу с важным призывом: подробности

Бывшие лидеры Украинского государства Петр Порошенко, Виктор Ющенко, Леонид Кучма решили записать внушающее обращение к международным партнерам. Как утверждает один из экс-лидеров страны, задумка такого сообщения в том, чтобы забрать из плена «азовцев».

Украинцам скоро могут урезать пенсии: Минфин предоставил печальные известия

Пенсионеры Украины в скором времени, возможно, столкнутся с неприятными последствиями широкомасштабной войны РФ против нашего государства. Министр финансов Украинского государства Сергей Марченко сказал, что, если конфликт не завершится в ближайшие недели, не только пенсии, но и другие выплаты придется сокращать.

Зеленский назначил нового командующего на пост главы ТРО Украины: кто он, и чем известен

Глава Украинского государства Владимир Зеленский принял указ о том, чтобы с поста главнокомандующего Территориальной обороны страны сняли Юрия Галушкина. Ему на смену заступит другой военный – Игорь Танцюра.