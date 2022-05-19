Самый ненавистный человек в США вышел на свободу

Мартин Шкрели снова свободен

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После того, как Мартин Шкрели поднял цену на препарат, используемый для лечения ВИЧ, на 5000 процентов, американская пресса назвала его «фармацевтическим стервятником». После пяти лет заключения «самый ненавистный человек в США» вышел из тюрьмы.

Мартин Шкрели вышел из тюрьмы строгого режима в Алленвуде, штат Пенсильвания, в среду, 18 мая. Оттуда он попал в т.н. переходный дом, находящийся под надзором Федерального бюро исправительных учреждений. Именно там бывший бизнесмен и финансовый аферист будет готовиться к своему полному освобождению к концу сентября, пишет УРА-Информ.

Делом бывшего владельца фармацевтической компании много лет назад жила вся Америка, а имя Шкрели до сих пор вызывает гнев на лицах многих граждан. Мужчина получил известность как директор фармацевтической компании Turing Pharmaceuticals.

В августе 2015 года Шкрели приобрел лицензию на Дараприм. Это препарат, который имеет шанс спасти человеческую жизнь, леча ослабленных, среди прочего, вирусом ВИЧ. Как только Turing Pharmaceuticals приобрела права на торговлю препаратом, его цена резко возросла — аж на 5000 процентов.

Решение Шкрели подверглось резкой критике со стороны американцев. Местная пресса назвала его «самым ненавидимым человеком в США». Бизнесмена также прозвали «аптечным стервятником». В то же время Шкрели мало что делал в ответ на направленную в его адрес критику. В соцсетях он хвастается своей роскошью и не скрывает финансовой выгоды от лавинообразного повышения цены на важный препарат.

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