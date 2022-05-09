Киев

Из США в Киев переправляют особую группу людей: СМИ выяснили, кто они, и чем будут заниматься

Целый ряд СМИ и политиков говорят о том, что Соединенные Штаты намерены продолжить свою дипломатическую миссию в Украинском государстве. В свою очередь, CBS говорит о том, что Америка намерена отправить в столицу страны определенную группу людей.

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Об этой информации сообщили в телеграм-канале «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что речь идет о дипломатах, цель которых заключается в возобновлении работы посольств уже в ближайшие недели. Более того, эксперты и СМИ утверждают, что это будет одним из ключевых событий с точки зрения вопроса безопасности Киева.

Примечательно то, что куда быстрее среагировало посольство Канады. О безопасности столицы можно говорить и потому, что еще недавно Ирпень посещал премьер-министр этой страны Джастин Трюдо.

Однако, к сожалению, в Киеве все еще звучат воздушные сирены. Пока никто не знает, когда не только они, но и сама война будут закончены.

Напомним, страны G7 намерены нанести экономический удар по РФ: СМИ рассказали, что было задумано.

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