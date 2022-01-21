Гороскоп на 22 января субботу для всех знаков Зодиака: что советует астролог

День будет благоприятным для получения новых знаний, можно использовать для этого любой способ – от учебы в вузе до самообразования.

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Об этой информации сообщил Kp.ua, передает Ura-inform.

Овен.

У Овнов в этот день их богатством будут их убеждения. И даже если они будут идти в разрез с социальными установками, даже если из-за них, возможно, придется расстаться с теми, кто их не будет разделять, нужно быть верным себе. И в итоге вы останетесь в выигрыше.

Телец.

Тельцам в субботу, возможно, понадобится помощь. Астролог советует не стесняться просить о ней. Так как никто вам не откажет, а проблема благодаря оказанной помощи быстро решится. Не стоит думать, что вы кого-то будете обременять, наоборот, люди любят ощущать себя героями и спасителями.

Близнецы.

У Близнецов в этот день их выбор любой активности будет зависеть от одного критерия — насколько хорошо они себя будут чувствовать. Астролог советует в случае, если что-то не заходит и ваш организм сопротивляется — даже не стоит пытаться этим заниматься.

Рак.

Ракам астролог советует посвятить данный день своей семье, а особенно детям. Можете сделать с ними что-то безшабашное и отвязное. Таким способом вы сможете завоевать их доверие и вырастите в их глазах.

Лев.

Если в окружении Львов есть особы, которые не разделяют их убеждения, то суббота может стать отличным днём, чтобы порвать с ними отношения. Не стоит жалеть об этом — такие приятели вам не нужны.

Дева.

Девам в этот день астролог советует прикрываться юмором как щитом. Он может вас выручить в субботу из многих неловких и напряженных ситуаций. Старайтесь улыбаться, шутить и делать все по-своему.

Весы.

Для Весов суббота будет тем днём, когда даже действия недругов, направленные против вас, на самом деле даже пойдут вам на пользу и смогут преподнести отличный жизненный урок.

Скорпион.

Скорпионам в этот день будет хотеться лежать и ничего не делать. Астролог советует не сопротивляться такому желанию, но после того, как отдохнёте, не забудьте отправиться на трудовые подвиги.

Стрелец.

Стрельцам в этот день астролог советует просто оставаться самим собой. И даже несмотря на то, что окружающие могут заниматься различными делами, не стоит за ними повторять. У вас свой путь и своя голова на плечах.

Козерог.

Козерогам в этот день могут не давать покоя давние обиды, они будут мешать идти дальше и отравлять жизнь. Астролог утверждает, что самым лучшим решением в данной ситуации будет- простить и отпустить. А также продолжать жить дальше, при этом запрещая себе вспоминать о прошлых проблемах.

Водолей.

Водолеям в этот день выпадет повод убедиться, насколько преданность любимому делу важнее финансов и власти. Они как будто увидят суть вещей, которая скрывается под мишурой.

Рыбы.

Рыбы в этот день захотят быть честным со второй половиной. Но астролог предупреждает, что честность не всегда может восприниматься на «ура». Так что стоит подготовиться и к шумному выяснению отношений.

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