Украина не будет платить кровью своих солдат за неспособность Запада реагировать на вызовы России, — Кулеба

У Соединенных Штатов и Европейского Союза не будет другого выбора, кроме как применить соответствующие жесткие санкции в отношении России

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Украинское государство не желает платить кровью своих граждан за неспособность стран Запада быстро реагировать на действия Российской Федерации, как это было в 2014 году при аннексии Крыма. Также он считает, что потенциальное новое вторжение российского государства на украинские территории нельзя разделять на «маленькое или большое», так как украинские военнослужащие гибнут на украинской земле. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УРА-Информ.

«У нас есть трагический опыт, когда Россия скрывала своих военных, срывая с них все признаки принадлежности к российской армии для того, чтобы захватить Крым, для того, чтобы вести наступательные боевые действия на Донбассе. Поэтому наша позиция, которую мы передаем Соединенным Штатам Америки и всем другим странам, очень простая: Россия способна действовать нелинейно, но ошибки 2014-го года не имеют права на повторение, и поэтому мы не воспримем никаких попыток, если они будут, объяснить Украине, что не нужно чего-то делать для сдерживания России, поэтому что это „недостаточно большое вторжение“ или „недостаточно доказательств“, что это российские солдаты, может это снова фермеры, шахтеры или вообще неизвестные „зеленые человечки“. Все это пройдено», — заявил Кулеба.

Украинское правительство, как подчеркнул Кулеба, выучило эти уроки.

«Мы не будем снова платить кровью своих граждан за неспособность партнеров быстро и четко делать выводы о действиях Российской Федерации. Мы об этом говорим откровенно. У меня нет никаких сомнений ни в том, что Соединенные Штаты поддерживают нас, и лично президент Байден поддерживает Украину, ни в том, что он поддерживает нас не только словами, но и конкретными делами, ни в том, что в случае начала активных боевых действий у Соединенных Штатов и Европейского Союза не будет другого выбора, кроме как применить соответствующие жесткие санкции в отношении России», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что главным приоритетом генштаба России является Киевское стратегическое направление.