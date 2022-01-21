«Это будет катастрофа не только для Украины»: Резников предупредил РФ

Такое вторжение будет «очень тяжелым для россиян»

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Министр обороны украинского государства Алексей Резников предупредил страны Запада, что в случае новой вооруженной агрессии Кремля против Украины, планете стоит ожидать миллионы беженцев из Украины и десятки тысяч погибших. Об этом глава Минобороны заявил в программе BBC Hard Talk, передает УРА-Информ.

«Это будет катастрофа не только для Украины, это будет катастрофа для Европы, поскольку, вероятно, несколько миллионов мигрантов или беженцев будут стоять на границе Украины с Польшей или, возможно, между Германией и Польшей», — отметил Резников.

Ранее сообщалось, что главным приоритетом генштаба России является Киевское стратегическое направление.