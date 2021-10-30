Общество

Зеленский обратился к украинскому населению: к чему призывает Глава государства

Президент Украины Владимир Зеленский двадцать девятого октября в ходе Конгресса региональных и местных властей в Одессе выступил с заявлением к гражданам Украины

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Об этой информации сообщил  Rbc, передает Ura-inform.

С его слов, каждый день по всему миру фиксируются антирекорды по коронавирусу,  и Украина тоже не является исключением.

Глава государства призвал украинцев «включить» мозг и сделать вакцинацию от ковида. Так как на сегодняшний день это является единственной возможностью избежать массового заражения вирусом.

«Если брать Вторую мировую войну, наши военнослужащие несли боевые потери в среднем 1500 человек в день. На сегодняшний день, Второй мировой войны уже нет а мы продолжаем терять около 700 украинцев ежедневно…И есть только один выход- это вакцинация…Хочу попросить всех нас выключить социальные сети а «включить» мозг. Необходимо прививаться, и это не страшилка, которой сегодня всех пугают, а действительно единственное решение»,- сказал президент Украины.

Так же он сделал дополнение, что перед Министерством здравоохранения Украины уже поставлена задача по количеству числа вакцинаций на уровне триста тысяч человек в день.

Напомним, ранее сообщалось, Национальная разведка США рассекретила данные о происхождении COVID-19

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