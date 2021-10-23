Ляшко рассказал, сколько украинцев вакцинированы от COVID-19

В Украине уже получили прививку около 30% взрослого населения

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На территории Украины уже около 30% взрослого населения получили вакцину от пневмонии нового типа. Первую дозу препарата уже получили восемь миллионов граждан Украины, а семь миллионов были вакцинированы двумя дозами препарата. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявления министра здравоохранения Виктора Ляшко в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

При этом, с начала кампании вакцинации в Украину поставили 25 млн доз препарата. Также ожидается еще как минимум 16 млн.

«Если мы будем считать от количества взрослого населения — это уже больше, чем 15%. Если мы считаем количество, находящееся на территории нашей страны, то мы достигаем и 30%. Нам надо 70% как минимум», — отметил Ляшко.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 23 октября на территории украинского государства было зафиксировано еще 23 229 новых случая пневмонии нового поколения COVID-19. Заболело 1777 детей, а также 438 сотрудника медицины.