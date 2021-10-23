Общество

Как будут работать Ощадбанк и Приватбанк в красных зонах, и нужны ли справки

В Украине с двадцать первого октября начали действие обновлённые карантинные ограничения, которые коснулись перевозок и работы неких учреждений и организаций в красной зоне карантина. Ими предполагаются некие привилегии для вакцинированных граждан.

Время чтения: 40 Секунд

Об этой информации сообщил  Segodnya, передает Ura-inform.

В финансовых учреждениях ответили,  будут ли изменения в работе банков, а также кого они будут предоставлять услуги.

ПриватБанк

Представителями банка была предоставлена информация, что в их финансовом учереждении правила остались прежними.

«В Банке обслуживаются все клиенты , соблюдая безопасную дистанцию и при обязательном ношении маски»– сказали в ПриватБанке.

Для посещения банка, кассы либо отделения справки о вакцинации или отрицательного теста  не нужно.

Ощадбанк

Ощадбанк поведал, что все отделения, которые находятся в красной зоне проводят работу в штатном режиме, и в ближайшее время изменений работы банков не ожидается. Клиенты должны быть в защитных масках и соблюдать необходимую социальную дистанцию. Дополнительно, никаких документов и справок не требуется.

Напомним, ранее сообщалось, Минздрав сообщает, что Украинцы в следующем году будут повторно проходить полный курс вакцинации: подробности озвучил Кузин.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

У ВСК «остались вопросы» к министру обороны по делу вагнеровцев

Члены комиссии рассматривают ​​возможность допроса

Урагану, разрушившему зубец Кремля, Скабеева присвоила звание Героя Украины (видео)

Двадцать второго октября Москву накрыл сильнейший ветер. Из-за такого шквала пострадала резиденция Путина. Со стены Кремля были свалены строительные леса, а на самой стене сломался зубец.

«Пик коронавируса»: в СНБО прогнозируют «сложные времена» в Украине

В основном умирают люди, которые не вакцинировались от COVID

Ляшко рассказал, сколько украинцев вакцинированы от COVID-19

В Украине уже получили прививку около 30% взрослого населения

Новшество на КПВВ в ОРДЛО и Херсонщине : можно будет связаться даже с президентом

Двадцать второго октября главой СНБО Алексеем Даниловым было сообщено, что Минцифре поручат в течение четырнадцати дней разработать техническое задание для формирования на линиях соприкосновения в ОРДЛО и Крыма связных пунктов для людей с властью из Киева.

«Важный вопрос ЛДНР»: стало известно, как РФ поможет ОРДЛО

Сделать это необходимо в ближайшее время