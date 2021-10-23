Как будут работать Ощадбанк и Приватбанк в красных зонах, и нужны ли справки

В Украине с двадцать первого октября начали действие обновлённые карантинные ограничения, которые коснулись перевозок и работы неких учреждений и организаций в красной зоне карантина. Ими предполагаются некие привилегии для вакцинированных граждан.

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Об этой информации сообщил Segodnya, передает Ura-inform.

В финансовых учреждениях ответили, будут ли изменения в работе банков, а также кого они будут предоставлять услуги.

ПриватБанк

Представителями банка была предоставлена информация, что в их финансовом учереждении правила остались прежними.

«В Банке обслуживаются все клиенты , соблюдая безопасную дистанцию и при обязательном ношении маски»– сказали в ПриватБанке.

Для посещения банка, кассы либо отделения справки о вакцинации или отрицательного теста не нужно.

Ощадбанк

Ощадбанк поведал, что все отделения, которые находятся в красной зоне проводят работу в штатном режиме, и в ближайшее время изменений работы банков не ожидается. Клиенты должны быть в защитных масках и соблюдать необходимую социальную дистанцию. Дополнительно, никаких документов и справок не требуется.

Напомним, ранее сообщалось, Минздрав сообщает, что Украинцы в следующем году будут повторно проходить полный курс вакцинации: подробности озвучил Кузин.