Если бы не одно «но»: Кулеба заявил, что Украина могла бы иметь добрососедские отношения с РФ

Россия разрушила перспективу добрососедских отношений между россиянами и украинцами

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Украинское государство вполне могло бы иметь добрососедские отношения с РФ. Так считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет УРА-Информ.

«Я убежден, что мы могли бы иметь добрососедские отношения с Россией. Но это требует от россиян принять реальность того, что русские и украинцы — это два отдельные, свободные народы, живущие в собственных суверенных государствах, независимо решая свою судьбу, включая выбор модели развития и союзов», — отметил министр.

Также Кулеба уверен, что правительство России не хочет признавать эту истину. Именно из-за этого в 2014 году началась война на Донбассе.

«Таким образом Россия разрушила перспективу добрососедских отношений между россиянами и украинцами. Тезис Путина о том, что украинцы и россияне — «одна нация», не соответствует действительности и является лишь имперской фантасмагорией Кремля. Это националистическая концепция 19 века. Фраза «один народ» на самом деле означает, что один русский народ, все остальные обречены на ассимиляцию», — отметил украинский дипломат.

Также он добавил, что долгое время Украина и РФ были частью одной империи, однако, сейчас у двух государств совершенно разное строение политики.

«В течение многих лет российской и советской оккупации Украина слишком хорошо чувствовала «любовь русского мира», теряя миллионы украинцев, которых заморили голодом и замучили в царских и советских тюрьмах. Украина и в дальнейшем будет идти своим путем как европейская страна и часть западного мира. Отказ от «русского мере» является окончательным», — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин во время своего визита в Киев обвинил Российскую Федерацию и ее правительство в развязывании вооруженного конфликта на востоке Украины. На такое обвинение отреагировали в РФ.