Урагану, разрушившему зубец Кремля, Скабеева присвоила звание Героя Украины (видео)

Двадцать второго октября Москву накрыл сильнейший ветер. Из-за такого шквала пострадала резиденция Путина. Со стены Кремля были свалены строительные леса, а на самой стене сломался зубец.

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Об этой информации сообщил Dialog, передает Ura-inform.

После опубликованного очевидцами видео данного инцидента, Сеть бурно начала обсуждать, предполагая, что этот знак послан не просто так. Кто-то пишет, что это мистические знаки, предупреждающие режим Путина. Некоторые уверены, что это стихия послала «привет» Путину, который даёт понять, что тот ещё не долго пробудет на посту президента.

Часть пользователей сообщают о том, что природа помогла осуществлению мечты миллионов украинских граждан, которые пострадали из-за агрессивных действий РФ на Донбассе и в Крыму.

Реакция российской пропагандистки Ольги Скабеевой, которая специализируется на тематике Украины, последовала сразу. Она решила присвоить урагану в Москве звание Героя Украины.

ссылка на видео-https://t.me/Dialog_Ukraine/15461

Напомним, ранее сообщалось, В МИД Украины сказали, когда Украина и Россия смогли бы иметь добрососедские отношения: названо одно условие.