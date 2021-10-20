В Украине введут новые правила перевозок уже с завтрашнего дня: что нужно знать

Все межобластные перевозки разрешены при наличии «ковида»-сертификата

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Уже в 21 октября на территории украинского государства будут действовать новые правила пассажирских перевозок для межобластного транспорта. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УРА-Информ.

Также глава украинского правительства уточнил, что перевозки внутри области, а также городской общественный транспорт не подпадает под новые правила.

«С 21 октября работают новые правила. Все межобластные перевозки разрешены при наличии «ковида»-сертификата или отрицательного ПЦР-теста. Мы говорим и о железнодорожном, и авиационном, и автобусном транспорте».

Ранее сообщалось, что в Российской Федерации из-за ситуации, которая сложилась в результате пандемии пневмонии нового поколения, будут введены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября по всей территории страны.