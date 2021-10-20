Политика

«Русские войска»: Бородай признал участие армии РФ в войне на Донбассе

«Корпуса народной милиции ЛДНР» являются составной частью российских вооруженных сил

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«Корпуса народной милиции ЛДНР» являются составляющей вооруженных сил Российской Федерации. Об этом «депутат Госдумы РФ» Александр Бородай, передает УРА-Информ.

После Дебальцевской операции, как заявил Бородай, «наши войска» потеряли контроль над серой зоной на украинском Донбассе. Во время программы на вопрос журналистки, чьи именно войска он назвал «нашими», Бородай заявил, что это «русские войска».

«Это вопрос принципиальный: одни русские войска называются „корпусами народной милиции ДНР и ЛНР“, другие просто — российская армия. Это одно и тоже», — добавил он.

Ранее сообщалось, что украинская сторона в Трехсторонний контактной группе сообщила, что МИД России официально признал участие российских граждан в вооруженном конфликте на оккупированном украинском Донбассе.

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