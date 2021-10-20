В РФ катастрофа с COVІD-19: Путин объявил нерабочую неделю в РФ

Нерабочие дни будут введены с 30 октября по 7 ноября 2021 года

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В Российской Федерации из-за ситуации, которая сложилась в результате пандемии пневмонии нового поколения, будут введены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября по всей территории страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством страны, передает УРА-Информ.

«Ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно с сохранением за работниками заработной платы. Там, где ситуация наиболее сложная, региональным властям предлагается вводить нерабочие дни раньше объявленного срока или продлить их по необходимости после 7 ноября. Если требуется, объявляйте нерабочие дни уже с этой субботы, с 23 октября. Берите на себя ответственность!», — отметил российский президент.

Ранее сообщалось, что «правительство» аннексированного крымского полуострова планирует ввести карантинные ограничения для туристов.