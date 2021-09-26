В Донецке вспышка коронавируса: скорые ездят одна за другой

Возле больниц много автомобилей скорой помощи

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Ситуация с коронавирусной инфекцией в «ДНР» продолжает ухудшаться. Так в Донецке, который временно неподконтролен Украине, можно уже увидеть печальную картину.

Так местные жители отмечают, что возле местных больниц можно увидеть большие очереди с автомобилями скорой помощи. По мнению жителей Донецка, в больницы массово привозят больных на коронавирусную инфекцию, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Так, например, в социальных сетях обсуждают медицинскую стоянку машин скорой помощи центральной клинической городской больницы Донецка № 3. Очевидцы сообщают, что «скорые» с больными коронавирусом не заканчиваются.

При этом многие пишут о том, что местные «власти» просто не справляются с проблемой. В тоже время другие отмечают, что «власть» сделал правильно, когда вела дополнительные карантинные ограничения.

«»Указ» Пушилина об усилении противоковидных мер более, чем своевременный», — пишут в комментариях дончане.

Ранее мы отмечали, что в Минздраве сообщили о резком скачке заражений в Украине.