Итальянский врач: вакцинацию необходимо ускорить, вирус мутирует

Важные слова итальянского специалиста

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Консультант министерства здравоохранения Италии отметил, что британский вариант коронавируса продолжает мутировать, и поэтому призвал ускорить вакцинацию. Все больше и больше случаев британского варианта беспокоят португальские и шведские власти.

Британский вариант коронавируса продолжает мутировать, необходимо ускорить вакцинацию, сказал в четверг консультант Министерства здравоохранения Италии Вальтер Риккарди. Число умерших в Италии от COVID-19 превысило 90 000, пишет УРА-Информ.

«Я разговаривал с английскими коллегами. Британский вариант более заразен и, к сожалению, более опасен. Он распространяется среди подростков чаще, чем предыдущий. Он все еще нейтрализуется доступными вакцинами, но продолжает мутировать, поэтому мы должны действовать быстро», — написал итальянский эксперт в Twitter.

Министерство здравоохранения Италии объявило в своем ежедневном информационном бюллетене, что за последние 24 часа зарегистрирован 421 случай смерти от COVID-19 и 13 659 новых случаев инфицирования. Общее число погибших увеличилось до 90 241. За один день было проведено 270 000 тестов. По оценкам, в настоящее время инфицировано не менее 430 000 человек, из которых 408 000 находятся в домашней изоляции.

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