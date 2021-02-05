Вторая вакцина для Украины: что это за производитель

В Украину поставят вакцину от Pfizer и AstraZeneca

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Первая вакцина, которую отправят в Украину будет производства Pfizer. В тоже время стала известна компания, которая будет поставлять в Украину второй в очереди.

Ведущий эксперт Минздрава в борьбе с COVID-19 Сергей Дубров рассказал, что сначала страна получит 117 тыс. доз вакцин производства Pfizer. В тоже время в феврале также ожидается поставка вакцин производства компании AstraZeneca, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

При этом не сообщается о том, сколько именно вакцин отправится в Украину от компании AstraZeneca.

«Действительно, разработан национальный план, который включает 5 этапов вакцинации. Есть уже персональный состав мобильных бригад, которые будут проводить прививки, центров вакцинации. В принципе логистика уже наработана. Остается только завезти вакцины и начать вакцинацию категорий лиц, предусмотренных на первом этапе вакцинации», — заявил Дубров.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» началась вакцинация, жители рассказали о «прелестях» процедуры.