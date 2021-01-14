После того, как это произойдет, будут изменения на Донбассе — эксперт

Все это связанно с судьбой президента Российской Федерации

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Только одно ситуация может изменить положение дел на Донбассе. Такое мнение выразил известный журналист-международник Иван Яковин.

Эксперт считает, что ситуацию на Донбассе может изменить уход президента Российской Федерации Владимира Путина из власти. При этом по мнению Яковины, война на Донбассе, которая продолжается уже семь лет, при дальнейшем правлении Путина не закончится.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на канал НАШ.

«Может помочь только одно – устранение от власти Владимира Путина. После того, как это произойдет, тогда будут изменения на Донбассе. Это вам гарантирую. Пока этого не произойдет – никаких существенных изменений не будет», — заявил эксперт.

Также он поделился своим мнением по поводу режима тишины на Донбассе. Эксперт отметил, что он ничем не отличается от предыдущих «перемирий».

«Сейчас просто денег нет у РФ. Были бы деньги – может быть, и повоевала бы, но сейчас у России большие проблемы на внешнем контуре» – добавил эксперт.

Ранее боевик Гиркин заявлял, что генералы ФСБ уже заработали состояния на Донбассе.