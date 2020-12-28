Общество

Зафиксирован загадочный сигнал из космоса: это — загадка

Виктор

Новый сигнал был зарегистрирован радиотелескопом австралийской обсерватории Паркса

Время чтения: 55 Секунд

Уже несколько дней любителей космических загадок волнует загадочный сигнал, зарегистрированный радиотелескопом австралийской обсерватории Паркса. Сигнал, полученный австралийской обсерваторией, является «первым сигналом, источником действительно никто не знает.

По мнению ученых, это самый интересный сигнал из космоса со времен знаменитого Signal Wow! 15 августа 1977 года, получено с помощью радиотелескопа Университета штата Огайо Big Ear — Big Ear.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на RFM.

Новый сигнал был зарегистрирован радиотелескопом австралийской обсерватории Паркса в апреле 2019 года, но всего несколько дней назад информация о нем была обнаружена в архивах проекта Breakthrough Listen.

Возможно ли, что сигнал, полученный австралийской обсерваторией, пришел от внеземной цивилизации? Как подтвердил в интервью RMF FM доктор Лешек Блашкевич, загадочный сигнал «теперь является загадкой».

«Это первый сигнал, о котором мы действительно не знаем, каков его источник, какое явление могло вызвать этот сигнал» — говорит д-р Блашкевич. «Что, на мой взгляд, самое интересное: сигнал исходит из окрестностей звезды Проксима Центавра. Это ближайшая к нам звезда, находящаяся в системе с Альфой Центавра, самой яркой звездой в созвездии Кентавра».

Ранее мы сообщали, что в НАСА готовы запускать астронавтов на орбиту с помощью Falcon 9.

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Виктор

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