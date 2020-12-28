В Донецке задержали «идеолога ДНР»: работал на Украину

Романа Манекина задержали уже второй раз.

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В ОРДО провели громкое задержание. Так заявляют местные источники.

Был задержан так называемый «идеолог ДНР» Роман Манекин. Ему инкриминируют «предполагаемое сотрудничеством с агентом украинских спецслужб».

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Соответствующее заявление сделали в так называемом «МГБ ДНР».

«МГБ ДНР проверяется появившаяся в открытых источниках информация о возможном сотрудничестве гражданина Манекина Романа Владимировича 1965 года рождения с установленным агентом спецслужб Украины Станиславом Асеевым в ущерб интересам государственной безопасности республики. В связи с этим гражданин Манекин задержан. Проводятся проверочные мероприятия», — отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что в 2017 году Манекина уже задерживали из-за наличия информации о подготовке госпереворота, но позже его освободили.

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